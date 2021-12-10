Реализация второго этапа программы по переводу домов Ленинского округа Мурманска на закрытую систему горячего водоснабжения началась раньше

Специалисты ресурсоснабжающих компаний заранее провели комплексное обследование жилья. Кроме установки новых теплообменников, предусмотрены ремонт старого оборудования, а также реконструкция изношенных наружных сетей.

Согласно графику, в будущем году модернизация существующих тепловых пунктов будет проведена в 108 многоквартирных домах.

Напомним, что программа перехода на закрытую систему горячего водоснабжения рассчитана до 2025 года и включает в себя 471 дом в Ленинском округе, из них 41 в жилом районе Росляково.