«Реальные пожарные. Испытание стихией»: в Североморске состоялся уникальный квест, организованный региональным МЧС

Две команды пробовали себя в роли пожарных. Против представителей пресс-служб выступили подписчики сообществ соцсетей регионального МЧС.

Две команды пробовали себя в роли пожарных. Против представителей пресс-служб выступили подписчики сообществ соцсетей регионального МЧС.

Участникам квеста предстояло пройти испытания, близкие к реальным условиям работы спасателей: на время надеть боевку и выехать на вызов, преодолеть лабиринт в дымокамере, а также ответить на вопросы викторины.

Игорь Бурлаков, старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодействию со СМИ и общественностью: «Очень здорово…».

Евгений Ребров, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Мурманской области: «Ощущения очень приятные…».