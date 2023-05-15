Реальный прототип плавучего дока и макет рыбного порта можно было увидеть в финале традиционного конкурса научных и инженерных проектов «КвантоАрктика»
Юрий Савченко, участник команды «Space Х»: «Это кейс, который задаёт «Ростелеком». Он достался нам. Мы провели маркетинговое исследование и выяснили, почему продажи видеонаблюдения не так популярны».
На основе исследования ребята самостоятельно создали калькулятор рассрочки, который ориентирован на аудиторию конкретной компании. Каждый проект, который презентуют молодые техники, уникален и не имеет аналогов.
Тимофей Яшин и Андрей Орябинский, создатели модели плавучего дока: «Этот проект достался нам от завода «Звёздочка». Перед нами стояла задача наглядно показать, как происходит докование кораблей. Это новый опыт и развитие для нашего проекта, потому что мы его будем и после «КвантоАрктики» развивать дальше».
Создать прототип рабочего плавучего дока – задача не из простых. Но изобретателями уже заинтересовались представители «Атомфлота» и даже пригласили их на экскурсию по предприятию. Если появится желание, ребята смогут пройти на нём практику.
Леонид Ирлица, и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот»: «Молодым технарям могу пожелать одно – развивать свои инженерные способности. Потому что сейчас в современном айтишном мире – без инженеров никуда».
Презентованные на «КвантоАрктике» идеи и изобретения в недалеком будущем могут лечь в основу больших проектов.