«РЕАЛЬНЫЙ РЕГИОН». Максим Аверин: «Научи меня жить»

Юлия Свекольникова, МБОУ КШМ. Коллектив МБОУ "Кадетская школа города Мурманска" желает успешной и плодотворной работы господину Сердечкину и господину Морарю на благо города-героя и горожан! А что будет с 70-летней о******ой П*** Комментарий к новости: У руководителей города-героя Мурманска теперь нет приставки «и.о.»

Чубин Игорь Васильевич. С пламенным приветом ко всем читающим ! Хорошая статья у Максима : коротко, чётко и газетно-шаблонно !!! Несколько интересных моментов узнал для себя и поэтому считаю, что статья Максима была пол Комментарий к новости: ПРОБА ПЕРА: Сила Севера в людях – Евгения Чибис