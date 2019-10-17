В эфире «Арктик-ТВ» теперь можно увидеть интервью и обзоры концертов, которые дают известные музыканты в Мурманске. Видео любезно поделились участники проекта «Реальный регион». О том, кто станет фронтменом первого выпуска, расскажем далее.

Стартовал второй сезон проекта «Реальный регион». Его открывает группа известная каждому, кто вырос в 90-е.

Это вам не Тима Белорусских с аудиторией маленьких поклонниц - на сцене настоящая легенда русского рока: «Я его с таких лет знаю, хочу, чтобы было жарче».

Проект «Реальный регион» теперь и в эфире «Арктик-ТВ». Ближайший выпуск программы можно увидеть в пятницу, 18 октября, в 20.15 и 23.15.