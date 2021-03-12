«Реальный Регион» выпускает в третьем сезоне Константина Ивлева
Открывает серию выпусков гость, которому тарелки в руки лучше не давать. Речь идёт о шеф-поваре всея России Константине Ивлеве.
В новом выпуске зрители узнают, чем кормили шефа Ивлева в школе?
- Еда была неказистая, но она была в меру вкусная.
И что он предлагает, есть детям в столовых сейчас?
- Уже есть такие сырники «по-Ивлевски», жареная картошка «по-Ивлевски».
И конечно, как правильно подавать блюда, что еда вызывала аппетит, а не отторжение.
- Хватит стоять на месте, нужно придумывать что-то новое.
Культуру и вкус в еде нужно прививать с детства, считает Константин.
Интервью с Константином Ивлевы уже можно посмотреть в паблике «Регион 51» «ВКонтакте». В ближайшее время мы покажем этот выпуск и в эфире «Арктик-ТВ», следите за программой передач.