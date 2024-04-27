«Ребёнок в фокусе: вызов времени, точки роста»: прошла VII региональная межведомственная научно-практическая конференция

В Мурманском центре опережающей профессиональной подготовки прошла VII региональная межведомственная научно-практическая конференция «Ребёнок в фокусе: вызов времени, точки роста». На пленарной сессии обсудили не только вопросы полных семей, но и социально-психологические аспекты нарушения привязанности сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Занятия в детском саду или учеба в школе - это всегда стресс как для ребёнка, так и для родителей. Вопросы того, как северянам избежать перенапряжения в критические моменты, обсудили на VII региональной межведомственной научно-практической конференции в Мурманском Центре опережающей профессиональной подготовки.

Татьяна Баланова, директор областного Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи: «Эта конференция посвящена проблемам образования, успехам образования, где мы обсуждаем и транслируем практики, говорим о проблемах, говорим о том, как мы решаем их и какие эффективные технологии лучшие».

Свой жизненный путь мы начинаем ещё до рождения, поэтому специалисты начинают работать над стрессоустойчивостью уже с беременными женщинами, чтобы в будущем ребёнок рос в здоровой семье и заботливом обществе.

Александр Залесный, руководитель Мурманского областного перинатального центра: «Мы в перинатальном центре уже полтора года занимаемся медикосоциальной помощью для будущих мам и для беременных женщин. Встречаются непростые дети, как все знают, непростые родители, поэтому так или иначе психологическая помощь необходима. Такой формат обмена опытом очень важен».

За полтора года к специалистам перинатального центра обратились более 700 молодых мам, из которых 174 женщины сопровождаются педагогами и психологами, а пяти из них понадобилась углубленная помощь.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Главное во всем этом – это люди. Это педагоги, которые работают, которые каждый день дарят своё тепло и проявляют высокий профессионализм, что помогает не только детям справиться с трудностями, которые происходят в обучении, быть успешными, порядочными людьми по жизни, но и родителям. Порой родители оказываются не в простой ситуации и не всегда знают, как себя вести с такими детками».

Несмотря на то, что региональная конференция «Ребёнок в фокусе: вызов времени, точки роста» проходит уже в седьмой раз, а вопросы звучат зачастую одни и те же, она всё также актуальна. Ведь меняются и методы воспитания, и способы оказания психологической помощи, которыми и обмениваются специалисты во время пленарной сессии.