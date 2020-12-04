Ребята из «Академии телевидения» посетили самый большой судоремонтный завод в Мурманской области

Сейчас «Нерпа» занимается плановым ремонтом судна «Яуза».

О том, что в Снежногорске успешно работает большое градообразующее предприятие, юные журналисты знают чуть ли не с пелёнок, но оказаться внутри, побывать в цехах и поговорить со специалистами им удалось только сейчас, во многом благодаря проекту телередакции «Арктик-ТВ» «Академия телевидения».

Оказавшись рядом с корабелами, буквально перестроившими судно «Яуза», ребята засыпали их вопросами, и, прежде всего, инженера проекта.

Яна Смирнова долгие годы работает на заводе, с ним прошла и кризис и подъём. Нельзя давать себе «слабинки», уверена Яна Алексеевна, тем более, когда в окружении в основном сильный пол.

Яна Смирнова, ведущий инженер-конструктор судоремонтного завода «Нерпа», г. Снежногорск: «У нас нет такого разделения труда – на мужское и женское. Наоборот, мужчины оберегают нас от тяжёлых дел».

Анатолий Дубок в должности кораблестроителя трудится порядка 5 лет, однако, на «Нерпу» пришёл гораздо раньше – учеником. Заочно получил высшее образование, теперь с удовольствием осваивает новую профессию. О каждом заказе, обычно это ремонт судов, говорит, как о ребёнке, но есть в профессиональной карьере у него и особые корабли.

Анатолий Дубок, строитель отдела главного строительства СРЗ «Нерпа»: «Морской тральщик «Владимир Гуманенко» - много пришлось на нём выполнить работ, а главная трудность – износ корпуса. Пришлось поменять большой объём, большие площади».

О том, что «Нерпа» сможет дать путёвку в жизнь, рассказали многие специалисты, которые сами прошли этот путь. Тем, кто действительно болен профессией, смело можно рассчитывать на успех и карьерный рост, а завод в этом поможет.

Константин Галушин, и.о. заместителя начальника цеха №7 СРЗ «Нерпа»: «У нас несколько программ обучающих. Принимаем людей, обучает завод за свой счёт, а потом даёт работу – это очень важно. Городок небольшой, работы не так много».

Яна Смирнова, ведущий инженер-конструктор судоремонтного завода «Нерпа», г. Снежногорск: «Приглашаю и юношей, и девушек, никто не будет обижен ни интересной работой, ни зарплатой».

Для юных корреспондентов провели обзорную экскурсию по судокорпусному производству и основным цехам «Нерпы» и пригласили вернуться для создания новых сюжетов.