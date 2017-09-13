Ребята просят увеличить время уроков физкультуры!

Там, где раньше был пустырь, теперь игровая площадка. Возле школы № 20 в Мурманске завершены работы по строительству спортивного комплекса для детей. Каким он получился, узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Тренажеры, горки, спортоборудование… Трудно представить, что ещё полгода назад на этом пустыре возле школы № 20 не было вообще ничего, кроме футбольного поля в стороне. Сейчас на территории образовательного учреждения появились два корта с искусственным покрытием. Вокруг - хорошее освещение. Для любителей активного образа жизни есть беговая дорожка.

- Это всё сделано в рамках городской концепции развития спорта, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Её цель - создание вот таких центров отдыха и спорта около учебных заведений. Детям нужно проводить уроки физкультуры в хороших условиях, а у жителей близлежащих дворов должны быть вот такие объекты для занятия спортом в свободное время.

Конечно, за спортивно-игровыми площадками необходим должный присмотр. Часто подобные комплексы жалуют своим вниманием не только любители активной жизни, но и вандалы, после визита которых требуется серьёзный ремонт. Вся ответственность за новую площадку легла на дирекцию школы. Впрочем, это не вызывает трудностей. А вот ученики и учителя довольны. Уроки физкультуры теперь стали интереснее и полезнее.

- Дети очень рады и даже просят, а можно нам продлить ещё физкультуру, - рассказывает Лейла Апрасидзе, директор СОШ № 20, - чтобы на этих тренажерах заниматься.

Бесплатно заниматься на новой площадке могут не только ученики, но и жители близлежащих домов. Ребёнок любого возраста найдёт себе развлечение по душе.

Радует новая площадка и родителей, теперь им есть, где гулять с самыми маленькими жителями микрорайона.

Городская программа по возрождению пришкольных стадионов и игровых площадок началось в далеком 2011 году. За эти годы в столице Заполярья были модернизированы и построены более 100 объектов. Сейчас работы ведутся на стадионах возле школ №№ 23, 50 и 56. На территории 44-й и 53-й обустраиваются игровые площадки с установкой архитектурных форм, которые совсем скоро также смогут порадовать мурманчан.