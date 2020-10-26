Рецепт ухи от спецназовцев «Айсберга» войдёт в электронную книгу любимых рецептов спецназа ФСИН России

К 30-летию со дня образования отделов специального назначения ФСИН, создаётся выпуск электронной кулинарной книги любимых рецептов сотрудников.

Бойцы отряда «Айсберг» Мурманской области поделились видеорецептом приготовления любимой ухи. Заполярные спецназовцы показали, как в полевых условиях приготовить уху из сёмги, горбуши и трески. По мнению спецназовцев, именно из этих трёх рыб, а не одной, получается самый вкусный суп. Оценить рецепт такой ухи коллеги по цеху смогут в скором времени, как только будет опубликована электронная кулинарная книга ФСИН.