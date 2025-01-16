Рецидив, или Нарколаборатория в квартире

45-летний житель Мурманска через тайник-закладку купил запрещённое вещество, а затем приобрел химическое оборудование и посуду. После чего изготовил более 2 килограммов мефедрона, метамфетамина, а также смесь наркотического средства и прекурсоров.

Северянин ответит по закону за то, что организовал у себя дома запрещенную лабораторию, с помощью которой изготовил больше 2 килограммов наркотиков.

45-летний житель Мурманска через тайник-закладку купил запрещённое вещество, а затем приобрел химическое оборудование и посуду. После чего изготовил более 2 килограммов мефедрона, метамфетамина, а также смесь наркотического средства и прекурсоров.

Хранил он всё это у себя дома, чтобы потом продать.

Но довести преступный умысел обвиняемый до конца не смог, его задержали полицейские.

Уголовное дело в отношении ранее судимого северянина направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.