Рецидив: позарился на кошелёк продавца, в котором находилось 25 тысяч рублей

Полицейские раскрыли кражу, совершённую в отделе хозяйственных товаров одного из торговых центров в Кольском районе.

Примечательно, что открытая касса показалась мужчине недостаточной наживой, и он украл кошелёк продавца.

Подозреваемым оказался ранее судимый за аналогичное преступление 39-летний житель Мурманска.

Также оперативники установили, что мужчина причастен к краже алкогольных и табачных изделий из алкомаркета города Колы. Во всех инцидентах он признался.

Теперь нарушителю правопорядка грозит до 4-х лет лишения свободы.