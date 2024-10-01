День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.10.24 19:30
Рецидив: позарился на кошелёк продавца, в котором находилось 25 тысяч рублей
Полицейские раскрыли кражу, совершённую в отделе хозяйственных товаров одного из торговых центров в Кольском районе.
Примечательно, что открытая касса показалась мужчине недостаточной наживой, и он украл кошелёк продавца.
Подозреваемым оказался ранее судимый за аналогичное преступление 39-летний житель Мурманска.
Также оперативники установили, что мужчина причастен к краже алкогольных и табачных изделий из алкомаркета города Колы. Во всех инцидентах он признался.
Теперь нарушителю правопорядка грозит до 4-х лет лишения свободы.
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