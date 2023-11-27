Рецидив: продолжение застолья за счёт магазина кандалакшанину может обернуться четырьмя годами лишения свободы

В Кандалакше сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в грабеже. Мужчина сходил в один из местных продовольственных магазинов, не заплатив за товар.

После задержания ранее неоднократно судимый за такие преступления подозреваемый в содеянном сознался и пояснил, что на совершение противоправного поступка его натолкнуло желание продолжить застолье, однако финансовая возможность на покупку продуктов питания в тот момент у него отсутствовала.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до четырёх лет.