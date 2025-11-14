Рецидив: северянина задержали в Мурманске за серию хищений

Дело в том, что в супермаркете на улице Свердлова областного центра пропал алкоголь на сумму свыше 6 тысяч рублей.

В ходе детального изучения видеоматериала полицейские зафиксировали внешность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 32-летний местный житель, ранее судимый за совершение кражи.

Он был задержан. Также полицейские установили, что спустя несколько часов после совершения первого преступления, мужчина вновь посетил этот супермаркет и похитил продукты питания на 6 тысяч рублей.

Теперь подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.