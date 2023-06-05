Рецидив в кафе: украл джинсовую куртку с деньгами в кармане

Североморские полицейские задержали подозреваемого в краже имущества работницы одного из кафе флотской столицы.

Потерпевшая оставила свою джинсовую куртку на общей вешалке, а вернувшись к ней через несколько минут, обнаружила пропажу.

Подозреваемым оказался ранее судимый безработный местный житель. Украденные деньги он потратил на личные нужды, а куртку сотрудники полиции изъяли во время обыска по месту жительства подозреваемого.

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.