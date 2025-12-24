Рецидив в магазине: мурманчанин попался на очередной краже продуктов

В Мурманске водном из сетевых супермаркетов на улице Свердлова похитили товары на общую сумму более 2500 рублей.

Предполагаемым злоумышленником оказался неоднократно судимый мурманчанин. На допросе он признал свою вину.

Полицейские выяснили, что мужчина похитил с полок молочную и колбасную продукции. Спрятал в куртке и незаметно ушёл из магазина.

По факту кражи возбуждено уголовное дело и обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.