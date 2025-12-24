День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.12.25 19:30
Рецидив в магазине: мурманчанин попался на очередной краже продуктов
В Мурманске водном из сетевых супермаркетов на улице Свердлова похитили товары на общую сумму более 2500 рублей.
Предполагаемым злоумышленником оказался неоднократно судимый мурманчанин. На допросе он признал свою вину.
Полицейские выяснили, что мужчина похитил с полок молочную и колбасную продукции. Спрятал в куртке и незаметно ушёл из магазина.
По факту кражи возбуждено уголовное дело и обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
