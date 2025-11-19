Рецидив: в Мурманске задержана неоднократно судимая северянка, подозреваемая в краже из супермаркета

В мурманскую полицию обратился директор одного из супермаркетов на улице Свердлова с заявлением о краже товаров.

На предоставленных сотрудникам полиции видео с камер видеонаблюдения было видно, как неизвестная женщина складывала продукты и бытовую химию в свою сумку, после чего покинула магазин, не оплатив покупки.

После опроса свидетелей была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась безработная жительница Мурманска 1995 года рождения, не имеющая постоянной регистрации и ранее неоднократно судимая за совершение краж.

При задержании женщина признала вину и объяснила свои действия тяжёлым материальным положением. Похищенное она реализовала случайным прохожим в одном из районов города.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Теперь ей грозит до двух лет.

Сейчас подозреваемая находится в исправительном учреждении за ранее совершенное преступление.