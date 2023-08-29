Рецидивист позарился на чужой велосипед

2 года лишения свободы может получить мурманчанин, укравший два велосипеда из подъезда одного из домов по улице Олега Кошевого.

Мужчина, посещая своего приятеля, заметил, что на одной из лестничных клеток стоят двухколёсные транспортные средства. Как позже пояснил задержанный, справиться с желанием забрать чужое имущество он не смог.

Один из велосипедов к тому времени нарушитель закона успел продать, за 7 тысяч рублей. Чему конечно же не обрадовался владелец техники.

Скоро рецидивисту придётся предстать перед судом, сейчас он находится под подпиской о невыезде.