Редакция «Арктик-ТВ» не нашла должников ЖКУ в областном центре

У компании «Мурманэнергосбыт» появились охраняемые стоянки для арестованных за долги перед ресурсниками автомобилей. Машиноместа МЭС готов предоставить судебным приставам, которые обнаружат железных коней у злостных неплательщиков.

Отметим, только в Североморске сейчас на примете более 100 автовладельцев, накопивших астрономические долги за отопление перед областным предприятием.

Почему граждане копят долги по оплате жилищно-коммунальных услуг? Региональное Министерство энергетики и ЖКХ организовало анонимный опрос среди пользователей социальной сети «ВКонтакте». Чиновникам важно понять, почему люди не оплачивают своевременно квитанции: отсутствует финансовая возможность, либо хромает платежная дисциплина. Любопытно, что более 80% респондентов заявило о том, что не имеет долгов за услуги ЖКХ.

Аналогичный опрос на улицах Мурманска, который провели журналисты «Арктик-ТВ», продемонстрировал 100% оплату горожанами коммуналки, либо никто не хочет признаться на камеру, что имеет долги, либо нашим корреспондентам просто крупно повезло:

- Оплачиваем ежемесячно…

- Оплачиваю.

- Оплачиваю по мобильн6ому банку.