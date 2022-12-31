Редакция «Арктик-ТВ» подводит итоги 2022 года и встречает в студии кролика – символ 2023 года

Мне остается только от имени всех сотрудников телеканала: водителей, продюсеров, редакторов, монтажёров, операторов поздравить вас с Новым годом! Пусть, как в песне про зайцев: «Все напасти нам будут трын-трава».

На календаре последний день уходящего 2022 года. Все официальные мероприятия уже позади, люди спешат домой, чтобы встретить Новый год в кругу семьи.

Редакция «Арктик-ТВ» тоже своего рода большая и дружная семья, поэтому сегодня моими соведущими станут операторы, дизайнеры, режиссёры и корреспонденты нашей телекомпании – все те, кто целый год делал для вас, уважаемые зрители, новости и программы.

И всё-таки один единственный гость сегодня почтит нас вниманием. Это, конечно же, кролик. Он будет у нас вместе с доброй феей для всех, кто лишился крова – Оксаной Анчишкиной.

Мне остается только от имени всех сотрудников телеканала: водителей, продюсеров, редакторов, монтажёров, операторов поздравить вас с Новым годом! Пусть, как в песне про зайцев: «Все напасти нам будут трын-трава».