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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.01.21 19:30

Редакция «Арктик-ТВ» следит за ходом дела о мурманских «чёрных» риэлторах

В Мурманске идёт процесс над группой предполагаемых «чёрных» риэлторов. Несколько мужчин годами обманывали мурманчан, оставляя их в итоге без денег и недвижимости. Сейчас полицейские собирают доказательства и работают с пострадавшими, чтобы положить конец бесчинствам мошенников.

Николай Качан - один из задержанных полицией - не раз появлялся в поле зрения нашей телекомпании в связи с расследованием о не совсем чистых на руку стражах правопорядка. Хороший друг ближайших соратников Баталова, если верить ряду пострадавших, занимался мошенничествами в сфере недвижимости.

Юлия Агеева, многодетная мать, пострадавшая: «Я выходила напрямую, даже на разговор с Качаном. То есть, я позвонила ему напрямую, спросила, чего он хочет, чего надо. Так прямо и было сказано, что мы всё равно вас выживем, нам нужна квартира. Мы потеряли деньги, надо их отбить, вернуть».

О тёмных делах Николая Качана и тех силовиках, которые, по нашему мнению, их прикрывали, мы рассказывали ещё в 2018 году. С тех пор многое поменялось. Прежнего руководителя УМВД области Игоря Баталова уволили из органов. На его место пришёл честный полицейский и настоящий офицер Виталий Зайков. В результате часть силовиков, числившихся в друзьях у Качана, вынуждены были уйти со службы. И колёса правосудия, наконец, закрутились:

- По уголовному делу, находящемуся в моём производстве, был задержан Качан, которому в ходе предварительного расследования по уголовному делу мною было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч.4 ст.159 УК РФ.

Николая Качана задержали, а вместе с ним и ряд людей, которые по версии следствия, участвовали в тёмных схемах по отъёму недвижимости северян.

- Качан достоверно знал об этих обстоятельствах, но проявлял циничность, выражал безразличие к последствиям своих преступных действий, и совершил преступления против собственности. В результате чего потерпевший по уголовному делу Науменков в настоящее время остался без жилья и средств к существованию.

Сейчас Николай Качан находится под стражей, а полицейские собирают доказательства того, что он действительно обманом отбирал у мурманчан квартиры.

Будут ли мешать следствию и попытаются ли освободить предполагаемого «чёрного» риэлтора друзья Качана, которых по недосмотру из органов всё ещё не уволили, или суд всё же поставит жирную точку в этом деле? Смотрите в эфире телеканала наш специальный репортаж «Бизнес-мент: дело «чёрных» риэлторов» в среду, 3 февраля, в 20.00. 

 

 

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