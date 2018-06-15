Редакция «Арктик-ТВ» уходит в отпуск

Вы смотрели последний в этом сезоне выпуск новостей. Редакция уходит на заслуженный отпуск до конца июля.

После него, как и прежде, наши корреспонденты будут рассказывать о событиях из жизни города и региона. Напомним, сразу после прогноза погоды, телезрителей ждёт долгожданный розыгрыш призов, организованный редакцией телеканала в честь дня рождения «Арктик-ТВ». В этом году нам исполняется 10 лет, в честь юбилея мы дарим подарки, главный из которых Iphone X. Кто станет победителем, узнаем уже через несколько минут.

А после розыгрыша, в 20.00, телезрителей ждёт фильм, посвященный юбилею телеканала. О том, как создавалась и чем сейчас живёт редакция «Арктик-ТВ», о бойцах телеэфира и тех, кого вы каждый день видите на экране.