Редакция «Арктик-ТВ» завершает трансляцию фильма «Война в Заполярье»

Вышла в свет новая серия документального проекта «Артик-ТВ» «Война в Заполярье». Заключительная часть посвящена 10-му сталинскому удару, который поставил точку в войне на мурманском направлении. При этом красноармейцы не только освободили советские территории, но и часть Норвегии.

Сейчас проще всего представить условия, в которых воевали участники Петсамо-Киркенесской операции. Боевые действия на данном направлении начались в октябре, когда заполярные сопки уже накрыл пестрый рыжий ковер опавшей листвы.

Солдаты чувствовали приближение победы и порой жертвовали собой, приближая долгожданную развязку. Имена некоторых героев и их подвиги широко известны. На Карельском фронте это, прежде всего, Анатолий Бредов и Никита Ашурков.

Вопреки расхожему мнению Ашурков остался жив, пролежав в окопе без сознания 5 дней, после чего попал в госпиталь. Своими глазами, как советские солдаты и моряки выбивают немцев сначала с нашей, а потом и с территории Норвегии, он не увидел, но наверняка услышал об этом от сослуживцев позже. А им было что рассказать, ведь жители Северного Королевства сначала с настороженностью относились к красноармейцам.

Подробнее о Петсамо-Киркенесской операции смотрите в заключительной серии проекта «Война в Заполярье».

Проще всего найти новую часть на сайте «Артик-ТВ» и в официальной группе телеканала в социальной сети «ВКонтакте».