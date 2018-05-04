Редакция «Радио «Рекорд» и ГИБДД Мурманска дарят подарки!

Редакция «Радио «Рекорд» Мурманск» совместно с управлением ГИБДД России по Мурманской области поздравляет мурманчан с предстоящим праздником Великой Победы! К 9 мая они провели совместную акцию.

Сегодня повезло автомобилистам, в госномерах транспортных средств которых есть цифра 9. Днём счастливчиков, оказавшихся в центре города, останавливал сотрудник ГИБДД, а ведущие редакции «Радио «Рекорд» вручали водителям памятные призы, желали удачи на дорогах и поздравляли с наступающим праздником.

Также в акции приняли участие ученики гимназии № 1. Волонтеры вручали автомобилистам информационные листовки с напоминанием основных правил безопасности, письма от школьников начальных классов и георгиевские ленты.

- Я думаю, что такие мероприятия очень полезны для водителей, для пешеходов, для всех. Потому что они привыкли, что сотрудники госинспекции только наказывают за нарушение правил дорожного движения: штрафы, постановления и так далее. А тут мы выходим и поздравляем с таким прекрасным праздником, - комментирует необычную акцию Инна Башмакова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску.

- Мне кажется, что такие акции должны проходить постоянно, - говорит Артём Кузьмин, генеральный директор радиостанции «Рекорд» г.Мурманск. - Я думаю, что мы не последний раз будем проводить такие мероприятия, всем автолюбителям обязательно ещё в канун других праздников будем дарить призы и подарки.

Все участники акции получили заряд положительных эмоций. По словам организаторов, такие проекты будут регулярными, узнать о них можно в эфире «Радио «Рекорд» Мурманск».