Редакция телеканала «Арктик-ТВ» отдохнула! Журналисты решили узнать, а как отдыхают земляки?

Редакция телеканала «Арктик-ТВ» вернулась из отпуска и с новыми силами готова освещать все самые интересные и значимые события региона. Мы уже успели хорошо отдохнуть, поэтому наши корреспонденты решили узнать у жителей Мурманска, как проходит их лето, чем занимаются северяне в свободное время и планируют ли уезжать в тёплые края.