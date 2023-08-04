Редакция «Вечёрки» сказала крупно «Всё», удивив читателей

Главная газета города Мурманска шокировала читателей громким заявлением. Обложка недавнего номера печатного издания гласила на всю страницу «Всё».

Взяв в руки газету «Вечерний Мурманск» с громким и единственным заголовком «Всё» на обложке многие читатели ахнули от удивления. Но только внимательные разглядели под тремя буквами надпись «по-новому с 4 августа». Это не прощание, а своеобразный ребрендинг, успокаивают мурманчан сотрудники «Вечёрки».

Елена Нагаева, шеф-редактор службы новостей газеты «Вечерний Мурманск», куратор сайта, группы в «ВК» и телеграмм-канала издания: «Теперь у нас всё по-новому. У нас появилась новая интересная вёрстка, лаконичная и красивая. Достаточно современная, она немного отличается от прежней вёрстки. Долго мы её обсуждали: что нравится, что не нравится».

Больше ярких фотографий, интересных новостей и конкурсов можно найти на страницах городской газеты. Например, сейчас читатели делятся с любимым изданием снимками своих кошек. За победу самого обаятельного мурлыку и его хозяина наградят ценным призом. Подробности можно найти в первом после обновления выпуске «Вечернего Мурманска».

Кроме того, газета шагает в ногу со временем и находит читателей на просторах интернета. У «Вечёрки» есть свой сайт с актуальными новостями и публикациями из номеров, заработал телеграм-канал и активно развивается группа в соцсети «ВКонтакте».

Елена Нагаева, шеф-редактор службы новостей газеты «Вечерний Мурманск», куратор сайта, группы в «ВК» и телеграмм-канала издания: «Мне очень нравятся наши читатели. В этой группе наши подписчики очень доброжелательные. Они всегда дают нам чудесные советы. Рассказывают по милому, по-домашнему, например, как высаживать огурцы у себя на подоконнике. Или, как в палисаднике высаживать красивые цветы летом».

А ещё журналисты больше не скрывают своих лиц за статьями, а ведут диалог с читателями в видео-формате. Так, спортивный обозреватель и краевед Андрей Кирошко стал ведущим интернет-проекта «Город героев».

Андрей признаётся, что читателя своих документальных статей он видит, как учителя истории – человека подготовленного и увлеченного этим направлением. Но на самом деле, погружение в краеведение интересно большинству жителей.

Андрей Кирошко, обозреватель газеты «Вечерний Мурманск»: «Называется проект «Город героев», он посвящён 80-летию Петсамо-Киркенесской операции. Эту дату мы будем отмечать в следующем году. Суть заключается в том, что мы берём какого-то героя этой войсковой операции, рассказываем о нём, а дальше рассказываем об улице, именем которого она названа».

За годы работы «Вечёрка» вырастила ни одно поколение читателей. По-прежнему одним привычен газетный формат, другим – чаще более молодому поколению - удобней зайти в Сеть. А некоторые подписчики вообще, когда выросли, сами стали сотрудниками газеты. Дарья Прокопенко уже 8 лет работает в любимой с юности газете.

Дарья Прокопенко, обозреватель газеты «Вечерний Мурманск»: «В первую очередь я обожаю эту газету за наш прекрасный сплоченный коллектив. Нигде такой отличной слаженной команды я не видела. Я могу сказать, что мурманчане потрясающие люди. Они умеют рассказать о своём городе и о себе. За 8 лет я, наверное, не встретила героя, который как-то негативно разговаривал. Люди, по крайней мере, что касается «Вечёрки», они относятся с душой».

Пожалуй, самым удивительным нововведением «Вечёрки» можно назвать доступность. Теперь пятничные номера газеты будут размещать на стендах в одной из крупных торговых сетей города и платить за издание ненужно. В добавок к этому тираж печатного издания увеличился с 3580 до 9650 экземпляров. Для тех, кто привык получать «Вечерний Мурманск» на дом, отметим, что подписка сохранена, всё в силе!