Редкая «модель» для видеосъёмки

Сотрудники Лапландского заповедника Мурманской области запечатлели куницу в среде её обитания.

Специалисты часто видели следы хищника возле Чунозерской усадьбы, но сам зверек на глаза не попадался. В этот раз удача оказалась на стороне специалистов заповедника.

Животное зимой не впадает в спячку и активно ищет пропитание. Такие млекопитающие ведут скрытный образ жизни, поэтому встретить их - большая редкость.

В Красную книгу Мурманской области куницы не занесены.