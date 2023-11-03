Редкие кадры: семейка росомахи в Лапландском заповеднике

Сотрудники Лапландского заповедника поделились редкими кадрами росомахи с двумя детенышами.

На видео фотоловушки семейство попало ещё в сентябре, но интересный ролик специалисты опубликовали только сейчас.

«Большую часть жизни росомаха проводит в одиночестве. Объединение в пару происходит только в период размножения. Самец и самка держатся вместе всего несколько недель. Молодые особи находятся с матерью два года, после чего начинают самостоятельную жизнь», - рассказали в титрах к видео сотрудники заповедника.