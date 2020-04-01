Редкие прохожие на улицах, полупустые автобусы - карантин в Мурманске

В Мурманской области в связи с пандемией коронавируса приняты беспрецедентные карантинные меры. Вплоть до того, что закрыт въезд в некоторые города и посёлки Мурманской области. Кроме того, в Мурманске не работают кафе, рестораны, магазины, кроме продуктовых, и иные организации, которые не являются жизнеобеспечивающими. Как в этих условиях выглядят городские улицы, присматривались журналисты «Арктик-ТВ».

Улицы Мурманска опустели. Люди сидят дома, президент ввёл выходные. Не работают кафе, рестораны, банки. Выходной - вплоть до третьего числа.

Когда же выходить на работу, понятно пока не всем. В одних организациях висит объявление - до 6-го, в других - до 4-го. Но в ближайшие дни привычные для мурманчан магазины, кафе, или, например, парикмахерские совершенно точно будут закрыты. Мы не случайно прогулялись именно по проспекту Ленина - центральной улице города. В обычное время здесь очень многолюдно. Сейчас же - редкие прохожие и почти пустая проезжая часть.

- Здравствуйте, а почему вы не дома сегодня? – поинтересовались мы у прохожего.

- Потому что я в аптеку ходил.

- Лечитесь?

- Да.

- Как проходит самоизоляция?

- Нормально проходит. Я привычный. Мне это не страшно. Я читаю, я телевизор смотрю.

- Не скучно?

- Не, нормально. Мне не скучно, как некоторые говорят, мне нормально.

Что характерно, общественный транспорт в Мурманске по примеру других городов России не отменили. Практически пустые троллейбусы и автобусы продолжают курсировать по своим маршрутам.

Вот 51-й приехал. Салон практически пустой. 4 человека внутри.

Чтобы выборка была чуть больше, мы пропустили ещё несколько троллейбусов и автобусов. Везде одна и та же картина - в салоне от трёх до пяти человек, кондукторы - в масках и перчатках.

Такая обстановка напоминает картину из постапокалиптического кино. Но жизнь, тем не менее, теплится. Кому-то приходится выходить на работу, да и неотложные дела заставляют некоторых ненадолго выбираться из квартир.

- Билеты сдавала, - поясняет журналистам о своей вылазке в город северянка.

- А куда-то ехать собирались?

- В Белгородскую область.

- И чего, отменили рейсы?

- Не хочу. Через Москву надо было ехать. А я не хочу. Я лучше дома останусь. Здесь отпуск проведу.

Кроме МЧС, полиции, ЖКХ, продуктовых магазинов и медицинских организаций в городе работают газетные киоски. Продавцы на местах, только вот продавать периодику некому. Все на самоизоляции, а редкие прохожие к печатной продукции большого интереса не испытывают.

Традиционное место досуга мам с детьми - центральный сквер - тоже пустует. За время съёмки здесь мы встретили лишь женщину, гуляющую по дорожкам с небольшой собакой. Можно сказать, что большинство мурманчан - граждане сознательные и всё же придерживаются вынужденной самоизоляции. А это, в свою очередь, позволяет надеяться, что рост заболевших в регионе скоро пойдёт на спад и более жёсткие меры правительству вводить не придётся.