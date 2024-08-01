Рефлекс художника из деревни, или Необычная выставка Сергея Микрюкова в Мурманске

«Все на юг, а я на север», - так заявил о себе деревенский художник, который приехал в Мурманск на выставку своих творческих работ.

Сергей Микрюков - художник из деревни под Волоколамском. Своё творчество он называет «Случайным изобретением». Возможно, потому что мечту стать режиссёром Сергей реализовать не смог, зато переезд в деревню 14 лет назад открыл для него резьбу по дереву. В работе художник использует все доступные материалы и инструменты. Все произведения автор обязательно красит, расписывает и тонирует.

Сергей Микрюков, деревенский художник: «Я делал раньше по принципу: А - для чего-то; Б - я делаю из таких материалов, которые у меня под рукой и крашу тем, что у меня под рукой. Ничего специального я не покупал. Это сейчас я уже покупаю специальные доски, специальные краски, кисточки. И вот так это всё началось».

Сергей отмечает, что интерес растёт с каждой новой картиной. Остановиться невозможно, да, он и не собирается. Вдохновение к художнику приходит из разных сфер жизни, но больше всего помогает накопленный опыт.

Сергей Микрюков, деревенский художник: «Этот творческий багаж как-то в тебе сидит, из него что-то выходит, выходит. А дальше, ну, я не знаю, начинается какой-то другой разговор. Услышанная строчка, увиденная картинка, впечатления. Я вот второй день хожу уже по Мурманску, у меня уже возникает идея, тоже, знаете, как у собаки Павлова. Начинается рефлекс».

Сергей Микрюков отмечает, что отклик на творчество есть. Людям действительно нравятся работы художника.

Сергей Микрюков, деревенский художник: «И ты понимаешь, что это значит, что не только моя блажь, там придумки. Значит, в этом есть какой-то кайф другим людям. А это самое ценное».

- Выставка Сергея Борисовича Микрюкова меня откровенно потрясла.

- Если честно, даже очень понравилось. Видно то, что всё сделано с душой, всё так красиво… Мне очень понравился автор, он такой душевный и классный человек, открытый. Видна его харизма. Сами картины просто чудесные, прекрасные. Видно, что у него есть какой-то свой стиль и мне он очень близок, мне он очень нравится.

Экспозиция работ «Путешествие деревенского художника» доступна в Выставочном зале Мурманска до 29 августа. Познакомиться с творчеством Сергея Микрюкова может каждый желающий.