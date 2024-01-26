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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.01.24 19:30

Регби на снегу! Северный флот впереди

Регби - популярная командная игра не только за рубежом, но и в России. Она включает в себя элементы футбола, борьбы и баскетбола, тем самым привлекает многих за счёт разноплановости физической нагрузки.

Но вот вопрос, как играть в него зимой? Ответ простой – на снегу!

Особенно этот вид спорта ценится в вооруженных силах. По всей стране числится 150 постоянных команд, при этом 30 приходится на Военно-морской флот.

Чемпионат по регби на снегу в столице Заполярья состоялся впервые, его цель - выявить лучших среди клубов ВМФ.

Алексей Митрюшин, президент регби-клуба «ЦСКА»: «Сегодня чемпионат Военно-морского флота по регби на снегу стартует на высочайшем уровне в Мурманске, на великолепной площадке. Да, и ещё при такой шикарной погоде. Флот является лидером по развитию в Вооруженных Силах России и силовых структурах».

К соревнованиям подключились спортсмены, которые участвовали и в специальной военной операции. Почему именно этот спорт выбирают военнослужащие, рассказал помощник главнокомандующего Военно-морским флотом по физической подготовке Алексей Пивачёв.

Алексей Пивачёв, помощник главнокомандующего ВМФ по физической подготовке: «Достаточно интересная зрелищная игра. Развивает, поверьте, на небольшой этой площадке все физические качества. Коллектив, самое главное, становится сплоченным. Это борьба, это эмоции, это мотивация к победе. Практически те же действия, которые нужны военнослужащему в его профессиональной деятельности».

Чемпионат проходил на территории спортивного комплекса «Долина Уюта». В нём приняли участие 7 команд из военно-морских училищ страны, а также сборные Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов. К слову, последние - многократные победители и призёры различных соревнований. В прошлом году на межведомственном турнире в Севастополе они взяли «бронзу». А в этом году нацелены на победу.

Игорь Пугачевский, участник сборной команды Северного флота по регби: «Мы играем в родных стенах, в домашних стенах. Есть поддержка. Мы обязаны становится первыми».

Пять на пять команды играют на небольшой площадке. Пасовать можно как ногами, так и руками - в этом случае передавать мяч можно только назад. Задача - приземлить его в зачётном поле.

Для нашей команды снег - это привычное дело, а вот другим он может доставить неудобства. Ведь игра становится эмоциональной, координация нестабильной, а падения жесткими.

Анатолий Диппель, участник команды «Балтийский шторм» Калининград: «У нас песок есть, на песке можем играть также, как и на снегу. Мы выезжали на сборы на две недели, готовились. Уверенны в себе, первое место займём».

В рамках спортивного праздника помимо зрелищных матчей всех гостей ждали зона активностей, развлекательная программа, полевая кухня и выступление военных артистов. Приобщились к событию и юнармейцы, которым выдалась возможность поднять флаг, а ещё они зарядились атмосферой спортивного азарта и уже подумывают поиграть в регби.

Сергей Тян, начальник штаба «Юнармии» Мурманска: «Об этом думает комитет по образованию города Мурманска, планирует создать команду, чтобы участвовали среди образовательных организаций по всей Мурманской области и провести небольшую спартакиаду. Северный флот идёт нам на встречу, будет проводить мастер-классы и будет предоставлять базу для тренировочного процесса».

По итогу североморцы вырвали победу у сборной Балтийского флота. Но положительные эмоции остались у всех.

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