Регион готов к диагностике онкологических заболеваний почти всех возможных направлений

С 1 октября на базе Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина функционирует Центр амбулаторной онкологической помощи, который позволяет провести комплексное обследование пациента в максимально короткие сроки.

До создания Центра амбулаторной онкологии пациентам с подозрением на наличие новообразования приходилось проходить обследования в различных региональных медицинских учреждениях. Теперь же всё необходимое для этого оборудование находится в одном месте.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Только высокотехнологичные онкодиспансеры в других регионах страны такое оборудование имеют. Мы сознательно пошли на это, чтобы до того момента, пока мы строим и запускаем новый объект, у людей была возможность высокотехнологических исследований».

Центр оснащён самым современным оборудованием для проведения диагностики онкологических заболеваний почти всех возможных направлений. Важнейшей частью обследования является биопсия. Для её проведения в центре установлен аппарат УЗИ с новейшей уникальной функцией «фьюжн-биопсии».

Максим Громов, заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи: «Машина помогает человеку выбрать наиболее оптимальное место для входа иглы, не повреждая внутренние органы. Естественно такие вещи нужны, когда опухоль расположена и закрывается жизненно-важными органами, чтобы избежать всяких неприятных осложнений».

В Центр амбулаторной онкологии может попасть любой пациент с подозрением на наличие злокачественной опухоли. Для этого нужно обратиться в поликлинику к доктору, который выпишет направление. Обследование проводится в максимально короткие сроки, что позволяет быстрее начать жизненно необходимое лечение.

Инга Анискова, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Мы знаем, что сегодня онкология – это не всегда приговор. И мы достигаем огромных успехов, если вовремя система работает на выявление онкозаболеваний. Поэтому это действительно важно для нашего региона».

С 1 октября в Центр амбулаторной онкологической помощи было обследовано 922 человека, у 272 из которых подтвердилось злокачественное новообразование. Чаще всего в Мурманской области диагностировали рак молочной железы.