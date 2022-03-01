Регион готовится к весенним паводкам

Под руководством главы региона Андрея Чибиса в столице Заполярья состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Мурманской области.

В Заполярье стартовала календарная весна, а это значит, что пора готовиться к скорым перепадам температур. По словам губернатора, главы муниципалитетов региона должны обратить особое внимание на выполнение работ по плановой уборке снега. Объём осадков в этом году превышает более чем на 30% от нормы, в отдельных городах региона свыше 70%.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Если это всё начнёт таять быстро и резко, как это было в 2020 году, то последствия мы с вами видим и знаем. Это означает, что сейчас надо приложить особые усилия, направленные на вывоз накопленного снега с территории дворов, общественных пространств и, безусловно, подготовить все территории с рисками затопления в рамках тех планов, которые у нас есть».

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС рассмотрела и вопрос состояния пожарной защищенности объектов системы здравоохранения, образования и социальной защиты населения Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас 100% учреждений системы образования и здравоохранения оснащены автоматической системой оповещения о пожаре, 100% системы соцучреждений - просто системой оповещения. Мы в этом году увеличили соответствующее финансирование для того, чтобы модернизировать это направление и по здравоохранению, и по образованию, и по нашим социальным учреждениям».

Без внимания не остались и вопросы, связанные с организацией прибытия и размещения эвакуируемого населения Донбасса на территории Заполярья.