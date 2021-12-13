Регион готовится встретить Новый год в обновлённом театре и с хорошим бюджетом

Мурманский областной драматический театр откроет двери для северян. В нём пройдут новогодние представления для детей. Об этом Андрей Чибис сообщил на еженедельном оперативном совещании. Также в правительстве рассказали о том, какая культурная программа ждёт жителей региона этой зимой, сообщив о планах направить в следующем году больше денег на соцразвитие области.

Губернатор Мурманской области начал оперативное совещание с нескольких важных объявлений. Во-первых, Андрей Чибис сообщил, что с 14 декабря детские утренники в регионе будут проходить с участием гостей. Правда, в целях безопасности пускать на представление вместе с ребёнком будут лишь одного из родителей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы разрешим посещение. Но единственное, с ним может быть, лишь один из родителей ребёнка. Вот такое ограничение нам придётся сохранить. Само мероприятие можно будет проводить в пределах группы в детском саду, либо одного класса в школе».

В очном формате в этом году пройдут и губернаторские ёлки. Что особенно важно, состоятся они в Мурманском областном драматическом театре. Планируется, что ёлки посетят три с половиной тысячи детей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «3500 юных северян, наших детишек, первыми попадут на двенадцать представлений. И что важно, эти двенадцать представлений будут проходить в нашем драматическом театре. Он реконструирован, первыми посетителями станут наши детишки, увидят драматический театр на новогодних ёлках».

Всего же этой зимой, отметили во время совещания, состоятся около 600 культурных событий. Планируется, что их посетят более 54 тысяч жителей области. Полный список представлений и концертов можно найти на сайте Министерства культуры Мурманской области.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Обращаю ваше внимание, что количество проводимых мероприятий по сравнению с предыдущими годами увеличено в два раза. Это сделано для того, чтобы соблюсти все антиковидные требования и при этом подарить праздник максимальному количеству северян. Мы соблюдаем 50% шахматную рассадку в зале. Поэтому количество посетителей на каждое мероприятие составит не более 300 человек».

Ещё один важный вопрос - проблемы с отоплением в Печенгском округе. Андрей Чибис работал там на минувших выходных. Поводом для инспекции послужили многочисленные обращения жителей округа, которые сообщали о низкой температуре в квартирах. Информация подтвердилась и теперь людям, которые не получали коммунальную услугу на должном уровне, сделают перерасчёт.

Также во время оперативного совещания губернатор поблагодарил депутатов Мурманской областной Думы за конструктивную работу. На прошлой неделе парламентарии приняли бюджет на следующий год. Согласно документу, на социальное развитие региона направят 79 миллиардов рублей, что на 9,5 миллиарда больше, чем в этом году. Также более 14 миллиардов рублей будет выделено на капитальное строительство.