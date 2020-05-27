Регион и «НОВАТЭК» планируют плотно сотрудничать

Председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития региона.

Во время церемонии подписания соглашения Андрей Чибис поблагодарил компанию за поддержку инициативы создания территории опережающего развития « Столица Арктики». Данный документ закрепляет намерения сторон о совместной деятельности для создания благоприятного инвестиционного климата в Заполярье, а также для разработки и реализации социально значимых проектов в сферах образования и спорта.

Только в этом году «НОВАТЭК» планирует вложить 400 миллионов рублей в развитие этих направлений. В свою очередь промышленный гигант станет одним из резидентов территории опережающего развития и получит налоговые льготы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Принципиально важно, чтобы мы подготовили систему образования, в том числе за счёт дополнительных инвестиций, чтобы у ребят была возможность выучиться на серьёзные специальности. Например, специалистов СПГ в России единицы, а это другой технологический уровень, другой технологический уклад».