Регион поддержит северян-безработных

Всем, кто потеряет работу с 1 по 30 апреля из-за введенных ограничительных мер, будет выплачено повышенное пособие по безработице, доведённое до МРОТ за счёт региона, в размере 27800 рублей.

Оформить его можно будет в упрощённом режиме, подав документы в центр занятости дистанционно.

Региональное Министерство труда и социального развития уже прорабатывает все необходимые документы, сообщают в мурманском оперативном штабе по коронавирусу.

Важно отметить, что центр занятости сейчас работают дистанционно, поэтому оформить заявления по безработице можно по почте или через сайт «Госуслуги».

Повышенное пособие по безработице северяне будут получать в течение апреля. Однако, как поясняют в оперштабе, не исключено увеличение этого периода.