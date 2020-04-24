Регион поддержит соцработников, привлечённых к борьбе с коронавирусом

Они будут получать ежемесячные стимулирующие выплаты. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Речь идёт о премировании сотрудников учреждений соцобслуживания, подведомственных региональному Министерству труда и социального развития. Они доставляют продукты, лекарства и всё необходимое одиноким пожилым людям старше 65 лет и тем, кто находится на самоизоляции из-за коронавируса. Также соцработники помогают с уборкой и домашними делами.

Размер выплаты составит 10 тысяч рублей на одну ставку в месяц. Перечень подразделений и должностей, работа в которых даёт право на такую финансовую поддержку, будет устанавливаться каждым учреждением социального обслуживания населения.

Напомним, что на момент подготовки выпуска новостей, в Мурманской области подтверждены 663 случая заболевания коронавирусом, подавляющее большинство зараженных это рабочие в Белокаменке, на втором месте Кировско-Апатитская агломерация, следом идёт Мурманск.

64 пациента выздоровели и выписаны из больницы; 542 человека находятся на лечении с CoViD-19.