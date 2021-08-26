Регион получит кредит почти в 3,5 миллиарда рублей на строительство «Нового Мурманска»

Проект, по словам губернатора, позволит создать не только уникальное пространство, но и несколько тысяч рабочих мест для жителей города.

Заявка Мурманской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита была одобрена на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Благодаря кредиту в столице Заполярья будет создан культурно-деловой центр «Новый Мурманск», в состав которого войдут конгресс-холл, гостиница, крытый тематический парк, музей Арктики, фуд-корты и ряд других объектов.

Инфраструктурный бюджетный кредит – новый инструмент территориального развития, анонсированный в Послании Президента Путина Федеральному Собранию 21 апреля. Такие займы выдаются регионам по ставке не более 3% годовых и со сроком погашения до 15 лет. Приоритетными считаются проекты обновления системы ЖКХ, строительства автомобильных дорог, комплексного развития территорий и создание объектов туристической индустрии.