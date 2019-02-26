Регион проходит «квест повышенной сложности» и готовится «Обнимать Арктику»
Как воздействовать на управляющие компании главам муниципалитетов? Когда медицинскую помощь можно будет получить во всех уголках Заполярья? Чего региону ожидать от Первого Международного женского форума «Обнимая Арктику»? Эти и другие вопросы на очередном оперативном заседании рассматривали в правительстве Мурманской области.
Главной темой оперативного совещания в региональном правительстве стали вопросы безопасности в муниципальных образованиях. На этой неделе обильные снегопады в Мурманской области сменились резким потеплением. Как результат - слякоть, колейность и гололёд на дорогах, сосульки на крышах домов.
Марина Ковтун, глава региона, обратила внимание руководителей муниципалитетов на то, что даже непродолжительная прогулка по улице для многих сейчас – «квест повышенной сложности». «Это уже вопрос безопасности. Поэтому на территории всех муниципалитетов должен быть введён режим «повышенного внимания и контроля» за работой управляющих компаний», - потребовала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.
Глава региона призвала коллег взять под личный контроль своевременную очистку придомовых территорий, крыш зданий и обязательно провести рейды с участием органов муниципального жилконтроля и самих управляющих организаций. «Вытаскивайте из кабинетов руководителей управляющих компаний и начинайте мониторить все дворы и принимать меры, чтобы они были максимально очищены от снега и снежной каши, - наставляет Марина Ковтун участников оперативки. - Заставляйте управляшки шевелиться и не слезайте с них, пока они не доведут дворы до ума. Привлекайте ГЖИ - контрольно-надзорный орган».
Глава региона дала поручение Госжилинспекции Мурманской области проработать вопрос ужесточения лицензионных требований для обслуживающих организаций, чтобы при выдаче документов учитывалось наличие снегоуборочной техники и необходимых для этой работы ресурсов.
Отдельные поручения по контролю за работой управляющих компаний прозвучали и в адрес руководства Кандалакшского и Кольского районов, ЗАТО Александровск, Оленегорска, Мончегорска и Североморска: поток писем и обращений из этих муниципалитетов самый активный. Но и Мурманск не остался в стороне.
«Не надо дожидаться, когда будет реально нанесён вред жизни и здоровью граждан, когда уже будет необходимо подключаться правоохранительным органам, - справедливо предупреждает Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - А это, как я напомню, статья 238 УК РФ «Выполнение работ и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Как сообщила главный жилищный инспектор Мурманской области Алёна Кузнецова, для оперативного принятия мер и организации проверок все обращения, поступающие в Государственную жилищную инспекцию от северян, направляются в администрации муниципалитетов и городских округов.
Не менее актуальной темой стало и обсуждение федеральной повестки. До 2020 года в Мурманской области необходимо сформировать сеть медицинских организаций первичного звена, охватывающая все населённые пункты региона. Именно эту задачу Президент РФ в своём послании поставил Федеральному собранию.
Мурманская область планомерно идёт к поставленной цели. За последние несколько лет в регионе построены три новых фельдшерско-акушерских пункта: в Варзуге, Чапоме и Чаваньге. Организованы ФАПы в Ура-Губе, Минькино и амбулатория в Зверосовхозе. В этом году откроет свои двери фельдшерско-акушерский пункт в Мишуково.
«Основные поручения, которые я сейчас хочу дать, это фактически поручения президента, который объявил о широком внедрении понятия «социальный контракт», - сообщила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. – Мы, кстати, такую программу уже реализуем. Я прошу Министерство социального развития подготовиться к новой работе. Министерству образования поручаю подготовить информацию о нашей потребности для инициированного президентом проекта «Земский учитель».
Марина Ковтун уверена, что отдалённые населённые пункты области так же сильно нуждаются в учителях, как и во врачах. Она акцентировала внимание на том, что к обсуждению этой темы ещё предстоит вернуться.
Не обошли стороной участники оперативного совещания и вопросы подготовки к Первому Международному женскому форуму «Обнимая Арктику», который пройдёт с Мурманске 1 и 2 марта. Принять участие в мероприятии уже изъявили желание более 550 человек из 24 регионов России, а также Норвегии, Финляндии и Швеции.
В преддверии форума организаторы провели благотворительный забег «Полярные сердца». Собранные средства передадут в приют для бездомных животных.
«Данное мероприятие вызвало большой ажиотаж. Приняли в нём участие боле 85 человек, - сообщил Дмитрий Филиппов, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. - Желающие могли принять участие в проекте «1000 лиц», который проходил с 7 по 22 февраля в холле отеля «Меридиан». Очень большое количество северян приняло участие в этом мероприятии».
Форум продлится два дня. В день открытия представительницы прекрасного пола примут участие в пленарном заседании. Запланировано проведение семинара «Ораторское мастерство», и круглых столов на темы «Женщины образования и науки», «Женщины в бизнесе: разрыв стереотипов», «Православная семья. Истоки нравственного воспитания».