Регион выдержал коронавирусный удар, но ситуацию необходимо жёстко контролировать

Андрей Чибис, открывая совещание с главами муниципальных образований, отметил, что ситуацию по коронавирусу в регионе удается стабилизировать, в том числе благодаря введенным в тестовом режиме дополнительным ограничениям. Новажно сохранить жёсткий контроль за соблюдением этих мер.

«Признаюсь, что ожидали более тяжелого сценария, чем имеем сегодня, - сказал глава региона. - Набор мероприятий, связанных с повышенной готовностью системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду и параллельно с борьбой с пандемией, то, что мы вместе с вами запустили тепло в дома северян и соцучреждения в начале сентября, – всё это позволило снизить риски, но они по-прежнему сохраняются опасность роста заболеваний», - сказал губернатор.

Он отметил, что в больницах дополнительно развернуто 70 инфекционных коек, на следующей неделе коечный фонд увеличится ещё на 224 места.

Глава региона поблагодарил медицинское сообщество за «боевую готовность» и ежедневную самоотверженную работу. Стимулирующие выплаты медикам Заполярья – это почти 6 тысяч человек, по словам Андрея Чибиса, безусловно, сохраняются. За весь период пандемии на эти цели направлено более 1 млрд рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сейчас важно не потерять контроль и удержать ситуацию. Это возможно, если мы будем внимательно следить за соблюдением минимальных ограничений, действующих в муниципалитетах».