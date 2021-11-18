Региональная Дума определяется со своей семёркой в Избирательной комиссии Мурманской области

Пять лет члены Избирательной комиссии Мурманской области работали на благо северян. Теперь пришла пора сменить их состав. В нашем регионе комиссия состоит из 14 человек. 7 из них назначает губернатор, остальных – депутаты облдумы.

Елизавета Евсюкова, заместитель председателя Избирательной комиссии Мурманской области: «Постановление губернатора уже было. Он свою семерку назначил. А сегодня Мурманская областная Дума должна назначить свою семерку в состав комиссии».

Решается вопрос избрания методом обсуждения и голосования депутатами за или против каждого кандидата.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «У нас включены представители, голосовать будут за кандидатов от политических партий. Это представители и от общественности, которых муниципальные советы выдвинули, например, Совет депутатов Видяево, Кольского района. Рекомендованы кандидатуры от центрально избирательной комиссии, которая будет тоже рассматривать, чтобы она вошла в состав областной территориальной комиссии».

Новый состав избирательной комиссии Мурманской области будет наделён правом принимать решения на период до 2026 года.