Региональная контрольно-счётная палата сможет проверять муниципалитеты

В Мурманской областной думе провели заседание Комитета по бюджету, финансам и налогам. На повестке дня было 9 вопросов. Все они касались законопроектов, которые будут учтены при формировании регионального бюджета на следующий 2020 год.

Первым пунктом обсуждения стали изменения в законе о патентной системе налогообложения в регионе. Они предусматривают расширение видов деятельности, связанных со сферой бытовых услуг.

Борис Пищулин, глава комитета по бюджету, финансам и налогам Мурманской областной думы: «Предприниматель, который занимается тем или иным видом деятельности, приобретает патент и больше от него не требуется никаких документаций вести. Это упрощает систему ведения бизнеса. И наша цель стимулировать развитие, в том числе в сфере бытовых услуг, которые оказываются населению».

Также обсуждался законопроект, дающий право региональной контрольно-счетной палате проверять муниципалитеты. После его принятия специалисты ведомства смогут контролировать расходование казны в отдельных городах области.

Борис Пищулин, глава комитета по бюджету, финансам и налогам Мурманской областной думы: «Это, безусловно, повысит качество муниципального контроля и вообще контрольной работы. И мы уже предполагаем в следующем году по отдельным муниципальным образованиям такие полномочия передать на уровень контрольно-счетной палаты, для повышения качества контрольной работы».

Все эти предложения должны быть рассмотрены и приняты до 1 ноября, то есть до внесения законопроекта об областном бюджете на следующий финансовый год. Что касается сегодняшнего дня, то, по словам главы профильного думского комитета Бориса Пищулина, в этом году отмечен рост собственных доходов областного и местных бюджетов. Также увеличились поступление по налогу на доходы физических лиц.