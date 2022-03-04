Региональная туриндустрия - обстановка некритичная

Пути развития туризма в Кольском Заполярье и возможные меры поддержки отрасли со стороны власти обсудили в рамках рабочей встречи губернатор Андрей Чибис и генеральный директор одной из мурманских туристических компаний Елена Лановая.

По мнению Лановой, внешнеэкономические санкции и прекращение воздушного сообщения России со странами Запада мало повлияли на работу операторов Мурманской области в сфере внутреннего туризма и, более того, открывают перед индустрией новые горизонты.

У Мурманской области есть преимущество, например, перед Камчаткой - это близость к центральной части европейской России и транспортная доступность.

Представитель отрасли так же отметила, что одна из главных задач, стоящих перед туристической индустрией региона, – максимально широкое распространение информации о Кольском полуострове среди российских путешественников.

Елена Лановая, директор мурманской туристической компании: «На данный момент обстановка некритичная. Есть отмены туров, но в основном они касаются иностранных туристов. Повальной отмены, как в пандемию коронавируса, нет. Иностранный турист начал нас побаиваться».