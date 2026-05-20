Региональное Министерство энергетики и ЖКХ усиливает надзор за качеством работы управляющих компаний в Мурманской области

Первый рейд во главе с первым заместителем профильного министра Элиной Акуловой в столице Заполярья состоялся в одном из дворов Первомайского округа.

Дом №18 по улице Героев Рыбачьего. Из этого дома жители неоднократно обращались с жалобами на недочёты в работе управляющей компании. В двух подъездах располагаются 146 квартир. Первый заместитель профильного министра Элина Акулова вместе с депутатами областной Думы и руководством управляющей компании встретились с инициативными жильцами, у которых были предложения по улучшению содержания подъезда и придомовой территории.

Светлана Кирилюк, жительница дома №18 по улице Героев Рыбачьего: «А можно просто сделать канаву, чтобы вода уходила».

По всем вопросам жильцов представители власти запросили конкретные предложения от управляющей компании и установили сроки их реализации.

Элина Акулова, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Есть актив многоквартирного дома. Те вопросы, которые жители подняли, их решение относится к полномочиям управляющей организации в соответствии с договором, заключённым с собственниками помещений. Все работы, которые жители озвучили, управляющей организацией будут выполнены».

Также первый замминистра поручила жителям создать совет, который будет общаться с представителями управляющей компании и власти.

Сама же управляющая компания утверждает, что необходимые мероприятия проводит регулярно и своевременно. Теперь ей обозначены сроки выполнения работ, а отчёт по ним будет предоставляться не только жильцам, но и Министерству энергетики и ЖКХ.

Евгений Никандров, директор управляющей компании: «Нам предстоит изыскать денежные средства для реализации данных решений».

Такие рейды будут проводить примерно два раза в две недели. Особое внимание на них уделят предотвращению возвращения на рынок организаций с отозванной лицензией под новыми юридическими лицами. А успешных управляющих жилфондом будут отмечать и благодарить.