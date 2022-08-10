Региональное Минприроды ищет добровольцев готовых стать общественными инспекторами по охране окружающей среды

За первое полугодие 2022 года государственные лесные инспекторы Мурманской области выявили 165 нарушений лесного законодательства, среди которых несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах, нарушения санитарной безопасности, случаи самовольного занятия лесных участков, а также факты незаконной рубки лесных насаждений.

За первое полугодие 2022 года государственные лесные инспекторы Мурманской области выявили 165 нарушений лесного законодательства, среди которых несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах, нарушения санитарной безопасности, случаи самовольного занятия лесных участков, а также факты незаконной рубки лесных насаждений.

Более подробную информацию об общественных инспекторах можно найти на сайте министерства.