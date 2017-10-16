Региональное отделение Центробанка распахнуло двери для посетителей

Возможность, которая выпадает не каждый день. Второй раз за всю историю существования отделение Центробанка в Мурманской области провело дни открытых дверей. Посетители могли увидеть, как выглядят 10 миллионов рублей после шредера, посетить музей организации и послушать лекцию об истории создания организации.

Дни открытых дверей в главном банке страны проводятся редко. Жители столицы Заполярья посетить сердце финансовой жизни Мурманской области смогли второй раз за всю историю существования организации. Интерес к таким мероприятиям у общества большой: всем любопытно, что же происходит за высокими дверями регионального Банка России.

Во время экскурсии по мурманскому отделению Центробанка посетители в буквальном смысле побывали на премьере. До официального начала массового выпуска мурманчанам показали, как выглядят новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Дизайн банкнот от привычного отличается красочностью, а в оборот они начнут поступать в декабре этого года.

Мурманское отделение Центробанка открылось в 1923 году. У этой организации богатая история. В ведомственном музее можно увидеть старые образцы техники, использовавшейся в банковском деле, портреты бывших руководителей и единственный сохранившийся экземпляр тележки, в которой раньше инкассаторы перевозили деньги по банковским коридорам.

А для тех, кто интересуется историей развития банковского дела, сотрудники организовали настоящий лекторий. Здесь посетителям рассказали, кто открыл в Мурманске первый банк, о том, что в самый разгар строительства социализма глава организации был не только менеджером, но ещё и охранником.