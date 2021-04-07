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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.04.21 19:30

Региональное отделение КПРФ готовится к выборам в Мурманскую областную Думу

Коммунисты определяются с кандидатами и обсуждают стратегию борьбы за заветные места в парламенте. Заседание обкома состоялось в региональном офисе партии.

В этом году избирательные правила в Мурманской области изменились. Теперь по спискам в областную Думу смогут пройти лишь 10 человек. Остальные 22 депутата будут избраны по одномандатным округам. Поменялась и нарезка избирательных округов. Эти обстоятельства, а также стратегию выборной кампании, коммунисты Мурманской области обсудили во время встречи обкома.

Геннадий Степахно, руководитель фракции КПРФ в Мурманской областной Думе: «Сегодня идёт пристрелка, сегодня мы нацеливаем наш актив на работу не только «бить по площадям», но и работать точечно - работать в трудовом коллективе, в учебном заведении, в лицее, в школе, в колледже. Там ребята как раз те, которые востребованы сегодня. Приходишь в молодёжную аудиторию и говоришь, а какая у тебя стипендия? Если у него стипендия 1000 рублей или 3000, извините, сигареты стоят сегодня -  меньше 107 рублей нет. Если он ещё и курит, то этого даже на сигареты не хватит».

Первостепенная задача - сформировать предвыборную программу. В ней упор делают на экономику и социалку. Затем - формирования партийных списков и определение кандидатов-одномандатников.

Артур Попов, первый секретарь Мурманского областного комитета КПРФ: «Мы готовы выставить сильных кандидатов. Не только членов партии, но и сторонников. Прежде всего из рабочей среды и руководителей предприятий. Рассматривают кандидатуры в первичных, выдвигают свои предложения для предстоящей конференции, где мы будем утверждать список. В отличии от праймериза «Единой России» мы у себя, внутри партии, проводим подобного рода мероприятия без мобилизации бюджетников, без мобилизации учителей и врачей».

Несмотря на то, что, по словам руководителя регионального отделения партии, КПРФ практически не выступает в эфирах теле- и радиокомпаний, коммунисты в своих силах уверены и собираются получить как можно больше мандатов в думе следующего созыва. Кто именно будет представлять партию на выборах, планируют определить на следующем заседании обкома.

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