Региональное отделение партии «Единая Россия» приостановила членство Олега Самарского в партии

Связано это с возбуждением уголовного дела в отношении экс-мэра Оленегорска.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Олега Самарского. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, Самарский отдал сыну в коммерческий найм муниципальную квартиру. При этом, у последнего уже было собственное жильё. В бывшем офисе и дома у Самарского в связи с этим прошли обыски.

А сегодня на сайте «Единой России» опубликовали сообщение о том, что членство Самарского в партии приостановили на основании устава. Кроме того, с портала оперативно удалили страничку экс-мэра Оленегорска.