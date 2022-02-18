Региональное отделение Пенсионного фонда и авиакомпания «Сибирь» заключили госконтракт на оказание услуг по перевозке пенсионеров

Теперь пожилые люди могут не тратить собственные средства на приобретение авиабилетов, а обратиться в клиентские службы ПФР за получением специального талона, взамен которого в кассах перевозчика будут оформлены бесплатные авиабилеты.

Улететь из Мурманска можно будет в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Геленджик, Калининград, Ростов-на-Дону и Анапу, а также вернуться из этих городов. Акция действует до конца этого года.

Обратиться за компенсацией проезда могут неработающие граждане, получающие страховую пенсию по старости или по инвалидности и проживающие в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Обратиться за услугой можно один раз в два года.