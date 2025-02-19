Региональное отделение Социального фонда совершенствует систему обслуживания клиентов

Например, по статистике среднее время дозвона длится не более 50 секунд.

Кроме того, в клиентских службах Первомайского округа Мурманска, в Апатитах и Кандалакше установлены инфоматы. Это терминалы со справочно-правовыми системами и необходимыми программами.

Важно, что в каждом отделении оборудована цифровая зона, где есть компьютеры с доступом ко всем государственным ресурсам.

В населённых пунктах, где есть потребность в организации приёма граждан, Соцфонд организовал выездные офисы. Сотрудники регулярно посещают Алакуртти, Зеленоборский и Гаджиево, Верхнетуломский, Ура-Губу, Териберку и Заполярный.

Вадим Корнов, управляющий отделением Социального фонда России по Мурманской области: «Если человек захотел попасть на приём к руководству или ко мне, к заместителям или начальнику управления профильного, то возникли вопросы по оказанию услуги. Можно прийти в клиентскую службу и записаться, можно по контакт-центру нашему записаться».